Ilfattoquotidiano.it - “Zaia incompetente”, “laureato in bottiglioni di vino” e altri epiteti? Il giudice ha deciso: non c’è diffamazione, assolto il giornalista

(Di sabato 19 ottobre 2024) La singolar tenzone in Tribunale tra Alberto Gottardo,senza peli sulla lingua, e il governatore veneto Luca, si è conclusa con un’assoluzione che non lascia dubbi. La suppostadel leghista più famoso del Nordest non c’è stata. Non sono bastati i riferimenti ad espressioni quali “cretino” o “”. E neppure le allusioni alla gestione di Buonitalia, società partecipata dal ministero dell’Agricoltura, all’epoca in cuiera ministro, o l’ignara vicepresidenza della Regione Veneto, negli anni in cui il doge Giancarlo Galan si era macchiato di mazzette e corruzioni su vasta scala legate allo scandalo Mose, finendo in carcere.