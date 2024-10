Oasport.it - WNBA 2024: le Minnesota Lynx forzano gara-5 contro le New York Liberty. Bene Zandalasini

(Di sabato 19 ottobre 2024) LeFinals termineranno con-5 nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 in Italia. Lo ha determinato l’esito di-4 trae New, con le prime che, di fronte al pubblico amico, grazie a due liberi di Bridget Carleton riescono a forzare l’appuntamento decisivo. 82-80 il punteggio finale a favore delle, che mandano tutto il quintetto base in doppia cifra con Kayla McBride a quota 19 punti; per lenon basta una sontuosa Jonquel Jones da 21 punti, come neppure la doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi di Breanna Stewart. Rispetto a-3, andata in maniera decisamente altalenante, qui si comincia con un equilibrio decisamente maggiore, che non si sblocca praticamente lungo tutto il primo quarto (che finisce, del resto, 23-23 nonostante 11 punti di McBride pochi non siano).