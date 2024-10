VIDEO | I controlli della polizia per il furto di energia elettrica (Di sabato 19 ottobre 2024) Le verifiche sono scattate nei giorni scorsi, quando la polizia è piombata nei punti vendita di viale Nervi e in centro, a Latina, accertando l'esistenza di allacci abusivi alla rete elettrica. Lo stesso sistema adottato anche in un negozio di Roma riconducibile alla stessa società. Latinatoday.it - VIDEO | I controlli della polizia per il furto di energia elettrica Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le verifiche sono scattate nei giorni scorsi, quando laè piombata nei punti vendita di viale Nervi e in centro, a Latina, accertando l'esistenza di allacci abusivi alla rete. Lo stesso sistema adottato anche in un negozio di Roma riconducibile alla stessa società.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma. All’interno della Città Giudiziaria – imputato per il furto di un’autoradio – ruba una bicicletta elettrica. 36enne italiano identificato ed arrestato dalla Polizia - 36enne italiano identificato ed arrestato dalla Polizia sembra essere il primo su Cronache Cittadine. All’interno della Città Giudiziaria – imputato per il furto di un’autoradio – ruba una bicicletta elettrica. Cronache Cittadine ROMA – Sono serviti pochi giorni agli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Palazzo di Giustizia per identificare un L'articolo Roma. (Cronachecittadine.it)

Tre persone denunciate dalla Polizia di Stato per furto di energia elettrica - Successivamente, con la consueta collaborazione dei tecnici specializzati di E-Distribuzione, i controlli sono stati estesi anche ad un bar del centro ove è stata riscontrata la manomissione del cavo elettrico di proprietà dell’Ente erogatore del servizio, con conseguente elusione del conteggio parziale di quanto assorbito. (Tarantinitime.it)