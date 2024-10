VIDEO/ G7 Difesa a Napoli, scontri e lacrimogeni: un migliaio in corteo (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti A Napoli finisce tra gli scontri la protesta contro il G7 dei ministri della Difesa. “I ministri della guerra” tuonano gli antagonisti, partiti da piazza Garibaldi, in corteo lungo corso Umberto. In piazza un migliaio di persone. La manifestazione è autorizzata fino a piazza Bovio. Lontana dalla zona rossa di piazza Plebiscito, dove a Palazzo Reale sono blindati i ministri. Ma giunti al blocco, gli antagonisti sparigliano. Fosse una partita di calcio, parleremmo di una finta di corpo, con fuga sulla fascia. Il corteo devia all’improvviso sul lato destro, spiazzando l’imponente cordone di forze dell’ordine, schierato a presidio di piazza Bovio. I manifestanti risalgono lungo via Mezzocannone, inseguiti dagli agenti. Il corteo prosegue per le vie del Centro Storico, issando un carrarmato di cartapesta, tra gli sguardi incuriositi dei turisti. Anteprima24.it - VIDEO/ G7 Difesa a Napoli, scontri e lacrimogeni: un migliaio in corteo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Afinisce tra glila protesta contro il G7 dei ministri della. “I ministri della guerra” tuonano gli antagonisti, partiti da piazza Garibaldi, inlungo corso Umberto. In piazza undi persone. La manifestazione è autorizzata fino a piazza Bovio. Lontana dalla zona rossa di piazza Plebiscito, dove a Palazzo Reale sono blindati i ministri. Ma giunti al blocco, gli antagonisti sparigliano. Fosse una partita di calcio, parleremmo di una finta di corpo, con fuga sulla fascia. Ildevia all’improvviso sul lato destro, spiazzando l’imponente cordone di forze dell’ordine, schierato a presidio di piazza Bovio. I manifestanti risalgono lungo via Mezzocannone, inseguiti dagli agenti. Ilprosegue per le vie del Centro Storico, issando un carrarmato di cartapesta, tra gli sguardi incuriositi dei turisti.

