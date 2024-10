Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 15:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 15. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 15.

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 13 : 30 - PRESENTI ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA SULLE STRADE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA E SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 12 : 30 - I TRENI REGIONALI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI. VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 12. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA è STATO RIMOSSO L’INCIDENTE PRECEDENTEMENTE SEGNALATO. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CONCLUSO L’INCIDENTE SULL’A1 ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A24 ROMA-TERAMO. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 11 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. INFINE, PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ‘ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO IN CASO DI PIOGGIA DI AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE Da ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ... (Romadailynews.it)