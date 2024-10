Vaccino contro la bronchiolite, parte la campagna di immunizzazione nei neonati (Di sabato 19 ottobre 2024) La campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile della bronchiolite nei neonati, nella nostra regione prenderà il via dal prossimo 21 ottobre. La profilassi sarà effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab. In Modenatoday.it - Vaccino contro la bronchiolite, parte la campagna di immunizzazione nei neonati Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladidei bambiniil virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile dellanei, nella nostra regione prenderà il via dal prossimo 21 ottobre. La profilassi sarà effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab. In

Virus sinciziale - c’è la protezione. Via all’immunizzazione dei bimbi : “Un’arma contro un vero pericolo” - Prima ancora, il farmaco è stato utilizzato in Francia e negli Usa, sempre dando ottimi risultati e praticamente nessun rischio o effetto collaterale”. La campagna di immunizzazione è già partita negli ambulatori dei pediatri di famiglia. Quali sono le precauzioni? “Non ci sono particolari precauzioni, proprio perché si tratta di un pacchetto di anticorpi, tanto che può essere cosomministrato ... (Lanazione.it)

Al via l’immunizzazione contro il virus sinciziale in Toscana - Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1° aprile 2024 dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi... (Pisatoday.it)

Anticorpo monoclonale contro virus sinciziale : in Lombardia partita la campagna di immunizzazione - L’immunizzazione contro il virus sinciziale è stata proposta durante le vaccinazioni programmate e l’opzione che è stata accolta da 10 famiglie su 11. . Per i nascituri la profilassi sarà in ospedale In questi giorni - informa Palazzo Lombardia - sono in corso le consegne del farmaco con il dosaggio più alto (100 mg), utile per la somministrazione a bambini di peso maggiore o uguale a 5 kg ... (Ilgiorno.it)