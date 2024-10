Un Posto al Sole: Manuel turbato dal legame tra Rosa e Don Antoine, Damiano sopravviverà al blitz, ma a quale costo? (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo che Manuel sarà sempre più turbato dall'amicizia tra sua madre Rosa e Don Antoine, mentre per Damiano potrebbe prospettarsi un futuro difficile. Il poliziotto uscirà vivo da blitz contro Torrente, ma a che prezzo? Comingsoon.it - Un Posto al Sole: Manuel turbato dal legame tra Rosa e Don Antoine, Damiano sopravviverà al blitz, ma a quale costo? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prossime puntate di Unalvedremo chesarà sempre piùdall'amicizia tra sua madree Don, mentre perpotrebbe prospettarsi un futuro difficile. Il poliziotto uscirà vivo dacontro Torrente, ma a che prezzo?

Un posto al sole - spoiler : Damiano coinvolto in un conflitto a fuoco - A quel punto, Renda ha iniziato a sorvegliare il locale e, poco dopo, dopo essersi assicurato che il criminale fosse nascosto all'interno del ristorante, ha organizzato un'irruzione con i suoi agenti. Come evolverà questa intricata storyline? Possiamo ipotizzare un clamoroso ritorno di fiamma tra il magistrato e la Bruni? Per scoprirlo e per scoprire se Damiano catturerà il boss, non ci resta che ... (Tvpertutti.it)

Anticipazioni dal 21 al 25 ottobre : ecco cosa riserverà “Un posto al sole” su Rai3 - Dopo aver appreso da Cotugno alcune notizie inquietanti, Mariella decide di confidarsi con Bice. La tensione aumenterà col passare dei giorni, mettendo alla prova le relazioni già fragili tra i personaggi principali. Nel frattempo, il clima generale di incertezza e conflitto traspare anche nelle relazioni interpersonali. (Gaeta.it)

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 18 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2024. (Comingsoon.it)