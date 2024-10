Treviso-Mestre 0-0, la diretta live del derby (Di sabato 19 ottobre 2024) Treviso - Mestre Treviso: Mangiaracina, Brigati, Sbampato, Videkon, Buratto, Aliu, Posocco, Artioli, Farabegoli, Grosu, Busato. A disp. Romagnoli, Golin, Nunes, Gioè, Rizzato, Benacchio, Beltrame, Baldassar, Rocchetto. All. Cacciatore. Mestre: Cortese, Soprano, Sanat, Romano, Vianni Today.it - Treviso-Mestre 0-0, la diretta live del derby Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 19 ottobre 2024): Mangiaracina, Brigati, Sbampato, Videkon, Buratto, Aliu, Posocco, Artioli, Farabegoli, Grosu, Busato. A disp. Romagnoli, Golin, Nunes, Gioè, Rizzato, Benacchio, Beltrame, Baldassar, Rocchetto. All. Cacciatore.: Cortese, Soprano, Sanat, Romano, Vianni

Derby Treviso-Mestre - alcolici vietati : «Al Tenni solo bottiglie di plastica senza tappo» - Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato queste ore una nuova ordinanza sindacale che vieta, dalle ore 15 alle ore 20 di sabato la vendita. . L'attenzione è massima in vista del derby di Serie D tra Treviso Calcio e Mestre in programma domani, sabato 19 ottobre, alle ore 18 allo Stadio Tenni. (Trevisotoday.it)

Domani il derby Treviso-Mestre - non potranno esserci i tifosi arancioneri - Tempo di derby per il Mestre che domani alle 18 affronterà il Treviso allo stadio Tenni per una partita ricca di storia e fascino. . . Purtroppo però gli arancioneri non avranno il sostegno del proprio pubblico in quanto la prefettura trevigiana ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella. (Veneziatoday.it)

Derby Treviso-Mestre al Tenni - vietata la vendita dei biglietti nel territorio veneziano - il Prefetto di Treviso sulla scorta della determinazione in data 9 ottobre 2024 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, riguardante i disordini occorsi in occasione della partita Treviso – Mestre disputatasi il 15 ottobre 2023 e tenuto conto della rivalità... (Veneziatoday.it)