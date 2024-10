Tragico incidente mortale sulla superstrada Terni-Rieti: soccorritore investito a Greccio (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente si è verificato nella serata di venerdì 18 ottobre 2024, lungo la superstrada che collega Terni e Rieti. Un uomo, intervenuto per prestare soccorso a un’automobile in panne, è stato travolto da un altro veicolo. L’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza dei soccorritori stradali e sul comportamento degli automobilisti in situazioni di emergenza. Il drammatico intervento del soccorritore Verso le ore 19 di ieri, un uomo di Terni, dotato di carro attrezzi, si trovava sulla superstrada Terni-Rieti, precisamente all’altezza dello svincolo nord per Greccio, per assistere un’autovettura che aveva subito un guasto. L’operatore del soccorso stradale scese dal veicolo mentre si apprestava a lavorare sulle circostanze del guasto, quando un’automobile, proveniente dalla sua stessa direzione, lo ha colpito. Gaeta.it - Tragico incidente mortale sulla superstrada Terni-Rieti: soccorritore investito a Greccio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravesi è verificato nella serata di venerdì 18 ottobre 2024, lungo lache collega. Un uomo, intervenuto per prestare soccorso a un’automobile in panne, è stato travolto da un altro veicolo. L’accaduto solleva interrogativisicurezza dei soccorritori stradali e sul comportamento degli automobilisti in situazioni di emergenza. Il drammatico intervento delVerso le ore 19 di ieri, un uomo di, dotato di carro attrezzi, si trovava, precisamente all’altezza dello svincolo nord per, per assistere un’autovettura che aveva subito un guasto. L’operatore del soccorso stradale scese dal veicolo mentre si apprestava a lavorare sulle circostanze del guasto, quando un’automobile, proveniente dalla sua stessa direzione, lo ha colpito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente mortale - superstrada chiusa tra Greccio e Contigliano - L’impatto si è rivelato mortale, e la vittima è deceduta praticamente sul colpo. Un uomo, mentre prestava soccorso a un veicolo guasto sulla carreggiata, è stato investito da un’auto di passaggio. Grave incidente intorno alle 19 del 18 ottobre: lo scontro si è verificato sulla strada Rieti-Terni, poco prima dello svincolo di Greccio in direzione di Terni. (Thesocialpost.it)

Incidente in superstrada : traffico bloccato - Un'altra mattinata difficile per chi si trova a viaggiare in superstrada. Anche oggi infatti 8 ottobre, come segnala FirenzeToday, si è verificato un grave incidente nel tratto fiorentino della Fi-Pi-Li, con un camion coinvolto. Il mezzo è finito completamente di traverso invadendo entrambe le... (Pisatoday.it)

Grave incidente - superstrada paralizzata in entrambe le direzioni / FOTO - Anche oggi un grave incidente in Fi Pi Li, con un camion coinvolto. Il mezzo è finito completamente di traverso invadendo entrambe le carreggiate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di oggi, martedì 8 ottobre. Alle 11:49 Muoversi in Toscana segnalava coda di 2 km con traffico bloccato... (Firenzetoday.it)