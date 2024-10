Tennis: Alcaraz ko, Sinner vince a Riad (Di sabato 19 ottobre 2024) 23.24 Prosegue il fantastico 2024 di Jannik Sinner. L'altoatesino vince il ricchissimo torneo-esibizione 'Six Kings Slam' di Riad in Arabia Saudita,ma soprattutto ottiene, al quarto tentativo,la prima vittoria stagionale sullo spagnolo Carlos Alcaraz che finora, nel 2024, lo aveva sempre battuto. Finisce 67 (5) 63 63 per l'azzurro che riesce a piegare, dopo 2 ore e 21', il rivale. Per Sinner un nuovo successo in un'annata straordinaria che lo ha visto vincere due Slam e raggiungere il primo posto del ranking mondiale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 23.24 Prosegue il fantastico 2024 di Jannik. L'altoatesinoil ricchissimo torneo-esibizione 'Six Kings Slam' diin Arabia Saudita,ma soprattutto ottiene, al quarto tentativo,la prima vittoria stagionale sullo spagnolo Carlosche finora, nel 2024, lo aveva sempre battuto. Finisce 67 (5) 63 63 per l'azzurro che riesce a piegare, dopo 2 ore e 21', il rivale. Perun nuovo successo in un'annata straordinaria che lo ha vistore due Slam e raggiungere il primo posto del ranking mondiale.

