Southampton l’incubo continua | 21 partite consecutive senza vittorie in Premier League

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Record negativo per il, che è uscito sconfitto per 3-2 dal match contro il Leicester nell’ottava giornata della2024/2025. Pomeriggio amaro per i Saints, tra le mura amiche del St.Mary’s Stadium: avanti 2-0 a fine primo tempo, i padroni di casa sono rimasti in vantaggio fino a dopo il 73?, poi il rigore dell’eterno Jamie Vardy (con conseguente espulsione di Fraser) e il gol di Ayew al 98? hanno condannato ilalla sconfitta. Da un punto di vista statistico, questa è la ventunesima partita consecutivavittoria indel club. Un record nella storia della società fondata nel 1885, che meno di dieci anni fa è stata capace di chiudere anche il campionato al sesto posto qualificandosi per l’Europa. E la partita numero 22 sembra dietro l’angolo, visto che nel prossimo turno è in programma la trasferta in casa del Manchester City.