Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli ai piedi del podio in Coppa del Mondo: 4° nel Big Air di Chur

(Di sabato 19 ottobre 2024) A(Svizzera) è andata in scena la prima tappa delladeldi Big Air, disciplina freestyle dello. Ianha concluso al quarto posto con il punteggio complessivo di 145.50: l’azzurro ha totalizzato 83.25 nella prima run e poi ha fatto seguito con un 62.25 nella seconda prova, prima di un finale 25.25 che è stato scartato. Il 18enne non è così riuscito a salire sulnel massimo circuito internazionale per la seconda volta in carriera, dopo la terza piazza raggiunta a Copper Mountain il 17 dicembre 2022. La gara è stata vinta dal giapponese Taiga Hasegawa con il totale di 177.25: dopo un affondo iniziale da 87.50, l’asiatico ha fatto scacco matto piazzando uno squillante 89.75 nella terza run e mettendosi alle spalle tutti gli avversari.