Scoperta di un sistema stellare triplo | un’orbita mai vista prima tra Sole e Mercurio

(Di sabato 19 ottobre 2024) La recente ricerca condotta dal Transiting Exoplanet Survey Satellite ha rivelato un'entità cosmica straordinaria: unnoto come TIC 290061484. Situato a circa 5.000 anni luce dalla Terra nella costellazione del Cigno, questoha attratto l'attenzione per la sua struttura orbitale incredibilmente compatta, che potrebbe collocarsi con facilità nello spazio tra ile il pianeta. Lanon solo illumina la varietà dei sistemi stellari nell'universo, ma offre anche nuove opportunità di studio sulle leggi che governano la formazione e l'evoluzione delle stelle. Dettagli delTIC 290061484 IlTIC 290061484 è composto da tre stelle, di cui due sono in orbita attorno l'una all'altra con un periodo di 1,8 giorni terrestri. La terza stella orbita invece attorno alla coppia con un periodo di 25 giorni.