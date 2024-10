Gaeta.it - Scippi e tentativi di furto: la criminalità mette in allerta Roma nella notte

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella capitale, una serie di eventi criminosi ha scosso la tranquillità dei cittadini e dei turisti. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente per fronteggiare due episodi distinti. Uno ha visto un turista straniero vittima di uno scippo sfrontato lungo una delle vie più iconiche di Roma, mentre un altro ha messo in evidenza tentativi di intrusione in un supermercato. La prontezza delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. Scippo ai Fori Imperiali: il coraggio di un compagno L'episodio più eclatante è avvenuto in via dei Fori Imperiali, dove una turista straniera è stata scippata delle tre collanine che indossava al collo. Mentre passeggiava, un giovane ladro ha afferrato i gioielli, cercando di fuggire. Tuttavia, il compagno della vittima non ha esitato a intervenire, bloccando il malfattore.