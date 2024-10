Schianto all'incrocio e furgone distrutto (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti intorno alle 17 di ieri, venerdì 18 ottobre, a Sciaves a causa di un tamponamento che ha coinvolto un’auto e un furgone sulla strada della Val Pusteria. Gravi i danni alla parte anteriore del furgone, così come seriamente danneggiata è stata la carrozzeria Trentotoday.it - Schianto all'incrocio e furgone distrutto Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti intorno alle 17 di ieri, venerdì 18 ottobre, a Sciaves a causa di un tamponamento che ha coinvolto un’auto e unsulla strada della Val Pusteria. Gravi i danni alla parte anteriore del, così come seriamente danneggiata è stata la carrozzeria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico schianto in superstrada - muore l'autista di un furgone. Gravissimo un camionista - CANTIANO - Tragico incidente mercoledì mattina sulla superstrada Flaminia, nei pressi del comune di Cantiano, nel Pesarese. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un 59enne di Rimini, che era alla guida di un furgone per il trasporto di surgelati... (Anconatoday.it)

Schianto sulla statale - morto a 32 anni : indagato l'autista del furgone - E' indagato per omicidio stradale l'autista che con il suo furgone ha impattato, l'altro ieri, contro lo scooter sul quale viaggiava Aniello Ingenito, il 32enne motoclista di Sarno, morto a seguito dell'incidente. Un atto dovuto, quello della procura di Nocera Inferiore, che potrebbe anche... (Salernotoday.it)

Devastante schianto tra camion e furgone : il terribile bilancio - Nonostante l’intervento dei sanitari sia stato tempestivo, il sinistro ha causato un morto. Stavolta, però, il sinistro ha avuto conseguenze molto gravi. Il bilancio infatti è disastroso. Lo schianto purtroppo è stato molto violento e le ferite riportate erano troppo gravi per sopravvivere. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma lo schianto ha avuto conseguenze veramente ... (Tvzap.it)