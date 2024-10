Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno punti deboli. C'è L'articolo Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivanha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno. C'è L'articolo: “non haal” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi avvisa : “Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita” - Ci vorrà una grande Inter. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto ... (Webmagazine24.it)

Roma-Inter - Juric scioglie i dubbi a centrocampo : due duelli - Roma-Inter, due duelli a centrocampo: Ivan Juric prepara i suoi uomini migliori DOPPIO DUELLO – Proprio in vista di Roma-Inter di domani, a centrocampo saranno due quindi i duelli chiave. Da una parte il citato Koné, insieme a Bryan Cristante. E sarà proprio il centrocampista francese a spuntarla, partendo quindi dal primo minuto in una gara che, per i giallorossi, sarà la grande occasione per ... (Inter-news.it)

Roma-Inter - parla Juric : "Inter top. Dimarco giocatore totale" - Manca sempre meno alla partita tra Roma ed Inter, gara molto importante per le due squadre per capire a cosa possono ambire. I nerazzurri hanno avuto un rendimento un pò altalenante, ma prima della... (Ilnerazzurro.it)