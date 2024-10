Regionali, Fiumi (civici con de Pascale): “Sull’alluvione Pompignoli è un disco rotto, strumentalizzazioni elettorali” (Di sabato 19 ottobre 2024) “A volte mi chiedo: se non ci fosse stata l’alluvione, certi politici di cosa avrebbero parlato? La domanda mi sorge spontanea ogni qual volta leggo il solito intervento ‘copia e incolla’ di Massimiliano Pompignoli che, evidentemente convinto che il tema paghi in termini di consensi, ha deciso di Forlitoday.it - Regionali, Fiumi (civici con de Pascale): “Sull’alluvione Pompignoli è un disco rotto, strumentalizzazioni elettorali” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “A volte mi chiedo: se non ci fosse stata l’alluvione, certi politici di cosa avrebbero parlato? La domanda mi sorge spontanea ogni qual volta leggo il solito intervento ‘copia e incolla’ di Massimilianoche, evidentemente convinto che il tema paghi in termini di consensi, ha deciso di

Elezioni regionali - Pompignoli (FdI) replica a Fiumi : "Alluvione unico argomento della sinistra nella campagna elettorale contro Zattini" - "Le parole di Fiumi sono imbarazzanti". Non fa giri di parole il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, candidato alle prossime elezioni con Fratelli d’Italia, commentando le dichiarazioni di Michele Fiumi, esponente della lista "Civici, con de Pascale Presidente", ex portavoce del... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Pompignoli (FdI) : "Flop dei Cau nelle vallate. Modello da rifare - tolte competenze ai medici di base" - "Nelle vallate, dove avrebbero dovuto rappresentare un punto di svolta nella gestione dei codici bianchi e verdi alleggerendo di conseguenza il carico di lavoro nei Pronto Soccorso dei grandi centri urbani, i Cau non funzionano". Così il consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Pompignoli (FdI) : "Fermi in Regione dieci milioni di euro per l'autoprotezione di porte e finestre dal maltempo" - "Fermi in Regione dieci milioni di euro per l'autoprotezione di porte e finestre". Così il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, candidato alle prossime elezioni nelle fila di Fratelli d’Italia, che argomenta: "L’ultima trance della raccolta fondi avviata dalla Regione per sostenere le... (Forlitoday.it)