Postecoglou saluta gli Spurs "eccezionali" dopo la vittoria del West Ham (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 16:37:13 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: L'allenatore del Tottenham Hotspur Ange Postecoglou ha definito "eccezionale" la prestazione della sua squadra nel secondo tempo, quando gli Spurs hanno vinto in modo convincente per 4-1 contro il West Ham in Premier League. Gli Spurs hanno segnato tre gol in otto minuti dopo l'intervallo rivendicando il diritto di vantarsi nel derby di Londra. Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Heung-Min Son e un autogol hanno assicurato una prestazione e un risultato molto migliorati dopo che gli Spurs hanno sprecato un vantaggio per 2-0 contro il Brighton due settimane fa. Londra nord. pic.twitter.

Postecoglou saluta il quartetto di adolescenti mentre il Tottenham vince di nuovo - L’ha gestito in modo superbo. Postecoglou ha detto: “Non importa con chi giochi in trasferta in Europa, è sempre una sfida. Ange Postecoglou ha elogiato i giovani del Tottenham dopo aver raggiunto la maggiore età stasera a Budapest. com. Pape Sarr ha portato gli ospiti in vantaggio nel primo tempo e Brennan Johnson è uscito dalla panchina per segnare il suo quinto gol in cinque partite a ... (Justcalcio.com)