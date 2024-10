Osimhen torna in campo col Galatasaray dopo l’infortunio e segna in rovesciata VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Victor Osimhen continua a convincere nella sua esperienza curva. L’attaccante del Napoli, ritorna alla grande dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. Nella sfida contro del Galatasaray l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78?. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare. Victor Osimhen is loving life in Turkey.. ABSOLUTE BEAUTY! pic.twitter.com/R00tiAuCOc — Football Tweet ? (@FootballTweet) October 19, 2024 Osimhen prima si è visto annullare un gol dopo due minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino in rovesciata e stavolta regolare. Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli. Ilnapolista.it - Osimhen torna in campo col Galatasaray dopo l’infortunio e segna in rovesciata VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Victorcontinua a convincere nella sua esperienza curva. L’attaccante del Napoli, rialla grande dalche lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. Nella sfida contro dell’Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78?. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare. Victoris loving life in Turkey.. ABSOLUTE BEAUTY! pic.twitter.com/R00tiAuCOc — Football Tweet ? (@FootballTweet) October 19, 2024prima si è visto annullare un goldue minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino ine stavolta regolare. Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osimhen torna sull’addio al Napoli : “Approdare al Galatasaray è stato un privilegio. Stavo per andare…” - it “Per me approdare qui è davvero un privilegio. Poi ho parlato con Okan Buruk che mi ha colpito come allenatore, padre ed essere umano. Le strade di Victor Osimhen e del Napoli si sono separate negli ultimi mesi. Victor Osimhen torna a parlare del suo addio al Napoli. L’annuncio di Osimhen (LaPresse) – SpazioNapoli. (Spazionapoli.it)

Compagnoni : «Lukaku è inferiore ad Osimhen - ma se torna il vero Lukaku siamo lì» - All’epoca era devastante sia a destra che a sinistra». . Gilmour? «Mi piace moltissimo, ma Lobotka è di una categoria superiore. Ero molto scettico quando arrivò Conte, sostenevo che a due avrebbe avuto difficoltà, ma mi sbagliavo. Anguissa in Premier non andò benissimo, poi viene in Italia e domina». (Ilnapolista.it)

Meluso torna a parlare del Napoli - rivelazione su Osimhen : la mossa inaspettata di ADL - I problemi sono di difficile individuazione, ma per chi era all’esterno. Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, è tornato a parlare del club azzurro: il suo incarico è terminato la scorsa stagione, con l’avvento in azzurro di Giovanni Manna. . Ho fatto tanta gavetta, ma quando mi ha chiamato il Napoli sono andato con grande entusiasmo. (Spazionapoli.it)