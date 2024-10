Ore di ansia e angoscia a Robbiate | scomparsa una 14enne avvistata l’ultima volta alla stazione di Monza

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Èda, in provincia di Lecco, Rachele Rose R, una ragazzina di 14 anni. Dalle informazioni fornite dPrefettura di Lecco, l’adolescente è stata vista perferroviari diieri mattina, 18 ottobre. Da allora non si hanno più notizie di lei.Rachele, l’appello della famiglia La famiglia ha denunciato ladella ragazza e la Prefettura ha diffuso un appello con tanto di descrizione della giovane. Laè alta circa 1,55 cm, ha una corporatura normale, capelli scuri e occhi chiari. Quando èindossava uno smanicato di colore nero, una felpa rosa, un jeans, delle scarpe da ginnastica e occhiali di colore nero. La famiglia è comprensibilmente molto preoccupata, anche perché non è chiaro se la ragazza avesse con sé il portafogli e il cellulare.