Movieplayer.it - Ops! È già Natale, la recensione: festività fuori stagione in una commedia per tutti

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Atmosfera natalizia, buon cast, buoni sentimenti per lafamily diretta da Peter Chelsom con Danny DeVito, Andie MacDowell e la giovanissima Antonella Rose. In sala dal 5 dicembre con Notorious dopo il passaggio alla Festa di Roma. Alberi decorati, luci, regali, le classiche Christmas Songs. È una festa amatissima come ila far da sfondo, in qualche modo, a un classico film per, unafamily che ha le carte in regola per assicurare un'ora e mezza di leggerezza al proprio pubblico. Questo è Ops! È già, il film diretto da Peter Chelsom che si ispira al nostrano Improvvisamenteper raccontare una storia di buoni sentimenti nell'incantevole ambientazione delle Dolomiti. Il tutto con un gran cast in cui spiccano Danny DeVito ed Andie MacDowell, ma la cui figura centrale è la giovanissima Antonella