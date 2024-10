Non solo Gilmour, anche Neres è un titolare aggiunto (Di sabato 19 ottobre 2024) la Repubblica – Non solo Gilmour, anche Neres è un titolare aggiunto L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui nuovi arrivati Billy Gilmour e L'articolo Non solo Gilmour, anche Neres è un titolare aggiunto proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Non solo Gilmour, anche Neres è un titolare aggiunto Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) la Repubblica – Nonè unL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui nuovi arrivati Billye L'articolo Nonè unproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concerto di Gilmour a Roma - la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo : gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video - E Gilmour gli ha tributato un video sui social per ringraziarlo: «Quando la tracolla della tua chitarra si rompe un attimo prima del grande assolo… grazie al calzolaio di via Bravetta per averla riparata». . All’età di 78 anni, David Gilmour ha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è il concerto al Circo Massimo di Roma, durante il quale l’artista ha interpretato ... (Open.online)

Concerto di Gilmour a Roma - la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo : gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video - Ciò che non ha retto, invece, è stata la tracolla di cuoio della sua chitarra. . Un attimo prima di un assolo, la cinghia ha ceduto. All’età di 78 anni, David Gilmour ha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è il concerto al Circo Massimo di Roma, durante il quale l’artista ha interpretato alcuni dei brani immortali dei Pink Floyd e le canzoni pubblicate da solista. (Open.online)

Moretto : “Gilmour vuole solo il Napoli! La reazione di De Laurentiis” - . ” La situazione è in evoluzione continua. com. Gilmour vuole andare al Napoli e anche nella notte ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour al Napoli non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo. (Napolipiu.com)