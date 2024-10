MotoGP, GP Australia 2024: orari warm-up e gara 20 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani, domenica 20 ottobre, assisteremo al diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Phillip Island lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico e con l’incertezza dettata dal meteo. Servirà grande capacità di adattamento. Nel day-2 del fine-settimana lo spagnolo Jorge Martin ha fatto vedere il suo grande feeling con il tracciato oceanico. Il leader della classifica mondiale è andato a prendersi la pole-position e ha trionfato nella Sprint Race, davanti al connazionale Marc Marquez e a Enea Bastianini. In quarta posizione ha concluso Francesco Bagnaia. Il duello iridato tra Pecco e Jorge, dunque, ha visto quest’ultimo guadagnare punti in classifica, con il distacco del piemontese salito a 16 lunghezze. Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2024: orari warm-up e gara 20 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani, domenica 20, assisteremo al diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Phillip Island lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico e con l’incertezza dettata dal meteo. Servirà grande capacità di adattamento. Nel day-2 del fine-settimana lo spagnolo Jorge Martin ha fatto vedere il suo grande feeling con il tracciato oceanico. Il leader della classifica mondiale è andato a prendersi la pole-position e ha trionfato nella Sprint Race, davanti al connazionale Marc Marquez e a Enea Bastianini. In quarta posizione ha concluso Francesco Bagnaia. Il duello iridato tra Pecco e Jorge, dunque, ha visto quest’ultimo guadagnare punti in classifica, con il distacco del piemontese salito a 16 lunghezze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

? Schedina Serie C Girone B del 19 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - 50 19/10/2024 15:00 Rimini – Pianese Squadra casa vince almeno un tempo 1. 68 Analisi delle Partite Ascoli – Perugia Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Analisi: Entrambe le squadre tendono a giocare partite equilibrate e c’è un’alta probabilità che si verifichi un pareggio in almeno una delle due frazioni di gioco. (Pronosticipremium.com)

? Schedina Serie C Girone A del 19 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Triestina – Virtus Verona Pronostico: Squadra casa vince almeno un tempo Analisi: La Triestina ha buone possibilità di vincere almeno un tempo in questa sfida casalinga. . R. 55 17:30 Triestina – Virtus Verona Squadra casa vince almeno un tempo 1. Atalanta U23 – Renate Pronostico: Multigol 2-4 Analisi: Match equilibrato con un range di gol che copre diverse situazioni. (Pronosticipremium.com)

Tottenham-West Ham (sabato 19 ottobre 2024 ore 13 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il West Ham invece non gioca le coppe però anche Julen Lopetegui avrà i suoi problemi con […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali è sempre delicato, anche se ovviamente ogni squadra ha problematica diverse, inoltre per il Tottenham la settimana prossima ci sarà la sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar. (Infobetting.com)