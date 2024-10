MotoGP GP Australia 2024, Marquez: “Rammarico per l’errore alla prima curva” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Succede sempre qualcosa quando parto davanti a tutti: oggi ho fatto un errore alla prima curva, calcolando male il punto di staccata”. Così Marc Marquez, secondo al termine della Sprint Race del GP d’Australia a Phillip Island. “Il passo e il feeling con la moto c’erano, peccato per l’errore che mi è costato otto decimi. Chissà, senza quello forse sarei potuto rimanere più vicino a Martin. C’è un leggero Rammarico, perché sono un perfezionista. Facendo domani un bel primo giro posso rimanere attaccato a Martin”. MotoGP GP Australia 2024, Marquez: “Rammarico per l’errore alla prima curva” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Succede sempre qualcosa quando parto davanti a tutti: oggi ho fatto un errore, calcolando male il punto di staccata”. Così Marc, secondo al termine della Sprint Race del GP d’a Phillip Island. “Il passo e il feeling con la moto c’erano, peccato perche mi è costato otto decimi. Chissà, senza quello forse sarei potuto rimanere più vicino a Martin. C’è un leggero, perché sono un perfezionista. Facendo domani un bel primo giro posso rimanere attaccato a Martin”.GP: “per” SportFace.

Motomondiale : Gp Australia. Marquez "Calcolata male la prima staccata" - Il passo e il feeling c'era . 'Il passo e il feeling c'erano: vedrò di non sbagliare anche domani" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "C'è sempre qualcosa che succede quando parto davanti. Invece, ha frenato prestissimo. Martin. Oggi ho fatto un errore alla prima curva, calcolando male il punto di staccata. (Ilgiornaleditalia.it)

Marquez : «Prima vedevo le gare solo per vincere : ora ho capito che non bisogna esserne ossessionati» - Quando scegli un percorso del genere col rischio, ma poi vedi che va tutto bene, allora la felicità è doppia. Ti consideri il migliore? «Mi considero nel gruppo dei migliori, non avrei firmato per la Ducati altrimenti. Il mondo non finisce se alla fine termino la stagione terzo o quarto, nessuno se lo ricorderà tra un anno. (Ilnapolista.it)

LIVE MotoGP - GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA : Bagnaia in pole - Bastianini in prima fila. Cade Marquez - alle 15.00 la Sprint - 43 Turno che quindi va a Pedro Acosta davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, poi ci sono Marquez e Martin. 198 299. 11. 24 Ricordiamo che Martin, due settimane fa, dominò la Sprint Race partendo dalla quarta posizione. 26 In pista ora le due KTM di Miller e Binder, mentre Bagnaia sempre ai box con il ventiduesimo tempo a 2?309 da Marquez. (Oasport.it)