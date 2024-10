Morta Giulia Manfrini, l’influencer e surfista è stata trafitta da un pesce spada (Di sabato 19 ottobre 2024) Un tragico incidente ha causato la morte dell’influencer e surfista italiana Giulia Manfrini, deceduta all’età di 36 anni mentre si trovava alle isole Mentawai, in Indonesia. Originaria del Piemonte, Manfrini era seguita sui social, dove mostrava i suoi allenamenti tra le onde. Il drammatico episodio si è verificato venerdì 18 ottobre, mentre Giulia si allenava sulle onde dell’Oceano Pacifico, nell’area di Bengbeng, nei pressi dell’isola di Masokut. View this post on Instagram A post shared by Giulia Manfrini / Surf & Snow Travel Expert (@GiuliaManfrini) Secondo la ricostruzione della polizia locale e dei testimoni, un pesce spada è improvvisamente balzato fuori dall’acqua, colpendo la surfista in pieno petto con il suo acuminato rostro. Una volta a terra, la 36enne è stata trasportata d’urgenza al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu. Lettera43.it - Morta Giulia Manfrini, l’influencer e surfista è stata trafitta da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un tragico incidente ha causato la morte delitaliana, deceduta all’età di 36 anni mentre si trovava alle isole Mentawai, in Indonesia. Originaria del Piemonte,era seguita sui social, dove mostrava i suoi allenamenti tra le onde. Il drammatico episodio si è verificato venerdì 18 ottobre, mentresi allenava sulle onde dell’Oceano Pacifico, nell’area di Bengbeng, nei pressi dell’isola di Masokut. View this post on Instagram A post shared by/ Surf & Snow Travel Expert (@) Secondo la ricostruzione della polizia locale e dei testimoni, unè improvvisamente balzato fuori dall’acqua, colpendo lain pieno petto con il suo acuminato rostro. Una volta a terra, la 36enne ètrasportata d’urgenza al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu.

