Milan Primavera, infortunio per Ibrahimovic? Ecco quanto sappiamo | PM News (Di sabato 19 ottobre 2024) Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, non è nemmeno in panchina per il match contro la Cremonese: Ecco cosa sappiamo sul suo infortunio Pianetamilan.it - Milan Primavera, infortunio per Ibrahimovic? Ecco quanto sappiamo | PM News Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maximilian, figlio di Zlatan, non è nemmeno in panchina per il match contro la Cremonese:cosasul suo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - l'infortunio di Bennacer inguaia Fonseca e Ibrahimovic - Un guaio enorme per il tecnico e per la società. Però, una volta rimasto in rossonero, l'algerino rappresentava una chance di equilibrio per Fonseca e come tale sarebbe stato utilizzato nel corso della stagione. In ogni caso l'urgenza è evidente da subito e i tempi di reazione del Milan al guaio dovranno essere rapidi. (Panorama.it)