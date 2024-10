Migranti: Battilocchio (Fi), 'per anni chiesto collaborazione Ue, oggi cambio grazie a governo' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Sin dal suo insediamento il governo Meloni, soprattutto grazie all'azione dei ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, ha impostato una risposta sistemica a una problematica strutturale. Una linea che si sta facendo strada a Bruxelles dove il nostro Paese ha finalmente riconquistato un ruolo di perno, con una voce forte, chiara, autorevole e con un'Unione Europea coinvolta attraverso una vera condivisione di responsabilità , solidarietà e oneri tra i 27 Stati. Per quanti anni abbiamo chiesto, invano, un coinvolgimento dell'Unione Europea? oggi Bruxelles ha cambiato passo e si guarda alle politiche italiane come modello, nella cornice del diritto comunitario e internazionale". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro. Liberoquotidiano.it - Migranti: Battilocchio (Fi), 'per anni chiesto collaborazione Ue, oggi cambio grazie a governo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Sin dal suo insediamento ilMeloni, soprattuttoall'azione dei ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, ha impostato una risposta sistemica a una problematica strutturale. Una linea che si sta facendo strada a Bruxelles dove il nostro Paese ha finalmente riconquistato un ruolo di perno, con una voce forte, chiara, autorevole e con un'Unione Europea coinvolta attraverso una vera condivisione di responsabilità , solidarietà e oneri tra i 27 Stati. Per quantiabbiamo, invano, un coinvolgimento dell'Unione Europea?Bruxelles ha cambiato passo e si guarda alle politiche italiane come modello, nella cornice del diritto comunitario e internazionale". Lo ha dichiarato Alessandro, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.

