Meloni in Libano e la tregua a tempo che Israele non vuole (Di sabato 19 ottobre 2024) La giornata della presidente Meloni in Medio Oriente si è conclusa ieri all’aeroporto Rafiq Hariri di Beirut dove si è concessa, a differenza della visita precedente a marzo, alle domande Meloni in Libano e la tregua a tempo che Israele non vuole il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Meloni in Libano e la tregua a tempo che Israele non vuole Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La giornata della presidentein Medio Oriente si è conclusa ieri all’aeroporto Rafiq Hariri di Beirut dove si è concessa, a differenza della visita precedente a marzo, alle domandeine lachenonil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni in Giordania e in Libano : "Tutta l'Ue è impegnata per il cessate il fuoco" - Assicurando che "come Italia cercheremo di fare di più" nell'ambito della Missione bilaterale in Libano, Meloni ha evidenziato la necessità di "sostenere, rafforzare le istituzioni libanesi in questo scenario complesso che stiamo vivendo. Meloni ha ribadito la necessita' di assicurare in ogni momento la sicurezza del personale di Unifil e ha avuto uno scambio su come promuovere una reale e piena ... (Agi.it)

Libano - Meloni a colloquio col premier Mikati : “Rafforzare Unifil e truppe nazionale” - . onsidero inaccettabile attaccare l'Unifil e chiedo, ancora una volta, che tutte le parti facciano ogni sforzo per garantire in ogni momento la sicurezza dei soldati" ha dichiarato il premier a seguito dell'incontro col premier Mikati in Libano L'articolo Libano, Meloni a colloquio col premier Mikati:. (Ildifforme.it)

Meloni in Libano per il cessate il fuoco. E su Unifil : vicina ai soldati. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina (video) - È tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati. Meloni in missione in Medio Oriente: dopo la tappa in Giordania, vola in Libano Una dichiarazione di intenti che non a caso conclude: «Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati». (Secoloditalia.it)