Max Laudadio confida: "Mia moglie Loredana Bonora è sindaca, mi ha fatto multare dai vigili"

Max Laudadio è sposato con Loredana Bonora, sindaca di Cuasso. L'inviato di Striscia la notizia ha confidato che la moglie lo ha fatto multare per avere infranto un'ordinanza comunale.

Max Laudadio - Striscia la notizia e la moglie sindaca che l’ha fatto multare : «Ha chiamato i vigili - ho pagato 80 euro» - Lei ha chiamato i vigili. Max Laudadio, inviato storico di Striscia la notizia e Le Iene, racconta oggi in un’intervista all’edizione milanese del Corriere della Sera la sua vita nei boschi. Sembra una frase fatta, invece no: viviamo a Cuasso al Monte, tremila abitanti in provincia di Varese. . Dei possibili conflitti d’interesse ha parlato con Ricci: «Tra noi ci sono stima e grande fiducia. (Open.online)

Max Laudadio : “Ero un donnaiolo - cambiavo continuamente fidanzata poi ho conosciuto mia moglie” - Da venticinque anni, Max Laudadio è sentimentalmente legato a Loredana Bonora. In una lunga intervista ha parlato del loro matrimonio, della figlia Bianca che intende diventare carabiniere e dei "figli acquisiti" che impreziosiscono la sua famiglia.Continua a leggere . (Fanpage.it)