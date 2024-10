Maltempo, evacuazioni in Emilia Romagna. Sicilia in ginocchio (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Il Maltempo preoccupa ancora una volta l'Emilia-Romagna dove oggi è un vigore un'allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall'alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell'area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese dove sotto osservazione ci sono i fiumi Secchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed è stata disposta l'evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella. "Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Agi.it - Maltempo, evacuazioni in Emilia Romagna. Sicilia in ginocchio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Ilpreoccupa ancora una volta l'dove oggi è un vigore un'allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state dispostein via precauzionale nelle zone già colpite dall'alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell'area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese dove sotto osservazione ci sono i fiumi Secchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed è stata disposta l'evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella. "Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata.

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : evacuazioni precauzionali a Bagnacavallo e Molinella - Facebook WhatsApp Twitter In seguito a intense precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, le autorità hanno avviato evacuazioni in diverse aree per garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità hanno esortato i residenti e chiunque si trovi temporaneamente nella zona a lasciare immediatamente le abitazioni e a seguire le indicazioni fornite dagli enti locali. (Gaeta.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso - In molte località montane, le strade sono diventate impraticabili, rendendo difficoltoso il soccorso e l’assistenza ai residenti. In aggiunta, le autorità ferroviarie hanno sospeso il servizio tra Faenza e Marradi, creando disagi anche per coloro che si spostano per motivi di lavoro o studio. Inoltre, il monitoraggio meteorologico continuerà a essere intensificato per fornire aggiornamenti ... (Gaeta.it)

Maltempo devastante in Toscana : allagamenti e evacuazioni a Campiglia Marittima e Siena - Le operazioni di salvataggio e supporto alla popolazione hanno visto il coinvolgimento di numerosi volontari e squadre di esperti, disponibili per affrontare i diversi problemi emersi durante la nottata. Questa decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando spostamenti in un contesto così instabile. (Gaeta.it)