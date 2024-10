Maltempo, chiusa l’autostrada in Italia: la situazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Maltempo che ha colpito il Nord Italia negli scorsi giorni si sta spostando verso il centro. Le forti piogge stanno creando diversi disagi con allagamenti che interessano anche strade e autostrade. Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura di un tratto autostradale a partire dalle 9:15 di oggi, sabato 19 ottobre 2024, a causa del Maltempo. Com’è la situazione attuale? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feriti Maltempo nelle Marche, scatta l’allerta gialla L'articolo Maltempo, chiusa l’autostrada in Italia: la situazione proviene da TvZap. Tvzap.it - Maltempo, chiusa l’autostrada in Italia: la situazione Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilche ha colpito il Nordnegli scorsi giorni si sta spostando verso il centro. Le forti piogge stanno creando diversi disagi con allagamenti che interessano anche strade e autostrade. Autostrade per l’ha annunciato la chiusura di un tratto autostradale a partire dalle 9:15 di oggi, sabato 19 ottobre 2024, a causa del. Com’è laattuale? (Continua dopo le foto) Leggi anche:estremo in: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feritinelle Marche, scatta l’allerta gialla L'articoloin: laproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Italia - chiusa autostrada per allagamenti. La situazione - Le autorità locali hanno esortato gli automobilisti a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite per evitare ulteriori complicazioni. La situazione sarà resa ancora più critica dalle forti raffiche di vento previste. La Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, insieme alla Polizia Stradale, ha predisposto un presidio continuo nelle zone colpite dal ... (Caffeinamagazine.it)

Maltempo su tutta l’Italia - frane e treni bloccati. La situazione : emergenza in Toscana - . Raffiche di vento intense sono attese in Puglia, Calabria e Basilicata, aumentando la possibilità di danni e complicando ulteriormente la situazione. Maltempo in Italia: disagi e rischi idrogeologici su tutto il territorio Le previsioni indicano che il Nordest sarà particolarmente colpito, ma il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud, con la Sicilia e la Calabria tra le aree più a ... (Urbanpost.it)

Nubifragi e maltempo estremo - è allerta sull’Italia : le previsioni meteo - Queste le previsioni del tempo degli esperti per la giornata di oggi, 19 ottobre, e per i giorni a seguire. (Adnkronos) – Ciclone sull'Italia con nubifragi e maltempo estremo su tutta la Penisola. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista meteo, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni ... (Webmagazine24.it)