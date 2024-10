Biccy.it - L’ultimo bellissimo gesto di Liam Payne prima di morire

(Di sabato 19 ottobre 2024) In questi giorni i media hanno parlato dei problemi di, delle accuse della sua ex e dell’abuso di sostanze, madi andarsene il cantante ha anche fatto un ultimo. Page Six e TMZ hanno fatto sapere che nelle settimane precedenti alla sua scomparsa,ha donato enormi somme di denaro a bambini bisognosi attraverso la piattaforma GoFundMe: “Ha donato ingenti somme di denaro a molte persone. L’ha fatto per diversi giorni. In una sola notte ha donato circa 10.000 sterline. In altre giornate ha donato 2.300 sterline a un ragazzo di 28 anni di nome Jack, a cui era stato diagnosticato un linfoma al quarto stadio. Poi ha donato 770 sterline a un sopravvissuto a una sparatoria in una scuola, 2.223 sterline a una bambina di quattro anni sopravvissuta a un ictus. 3.833 sterline a una bambina di quattro anni, alla quale è stato diagnosticato un tumore.