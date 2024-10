L’uccisione di Sinwar arriva nel momento sbagliato per Israele: Usa e Ue ora chiedono la tregua. Netanyahu: “Il lavoro non è finito” (Di sabato 19 ottobre 2024) “I conti sono stati regolati”. È con queste parole che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha tracciato una croce rossa sulla foto del ricercato numero uno, l’ideatore del massacro del 7 ottobre. Le riprese del drone che lo mostrano con un braccio amputato, privo di forze, chino su se stesso e rassegnato alla propria fine imminente, con solo il lampo di una reazione nei confronti della videocamera, sono le immagini che consegnano Yahya Sinwar al passato, lo scalpo del nemico che Bibi stringe stretto in mano mostrandolo alla piazza. Ilfattoquotidiano.it - L’uccisione di Sinwar arriva nel momento sbagliato per Israele: Usa e Ue ora chiedono la tregua. Netanyahu: “Il lavoro non è finito” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “I conti sono stati regolati”. È con queste parole che il primo ministro israeliano, Benjamin, ha tracciato una croce rossa sulla foto del ricercato numero uno, l’ideatore del massacro del 7 ottobre. Le riprese del drone che lo mostrano con un braccio amputato, privo di forze, chino su se stesso e rassegnato alla propria fine imminente, con solo il lampo di una reazione nei confronti della videocamera, sono le immagini che consegnano Yahyaal passato, lo scalpo del nemico che Bibi stringe stretto in mano mostrandolo alla piazza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa farà Netanyahu dopo l’uccisione di Yahya Sinwar - La morte del capo di Hamas è un successo per il primo ministro israeliano, che potrà andare avanti nel suo sogno di ridisegnare il Medio Oriente. Ma questa strategia non sta producendo risposte politiche. Leggi . (Internazionale.it)

Biden chiama Netanyahu per congratularsi dell’uccisione del leader di Hamas - Biden chiama Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’Air Force One per congratularsi con lui per […]. Il presidente americano Joe Biden ha chiama il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per congratularsi con lui per l’uccisione del leader del gruppo palestinese Hamas, Yahya Sinwar. (Periodicodaily.com)

Il discorso di Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar : “Hamas ora si arrenda e liberi gli ostaggi” - "Cittadini di Gaza, Sinwar vi ha rovinato la vita. Vi ha raccontato di essere un leone ma si è nascosto dentro i tunnel, e scappava nel panico dai nostri soldati. La sua eliminazione è un importante momento di passaggio nel tramonto del governo di Hamas", le parole del leader di Israele dopo la conferma della morte del capo di Hamas. (Fanpage.it)