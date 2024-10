Lettera43.it - Lo scaffalismo notturno tra le “cooperative spurie” dell’Emilia-Romagna: il reportage-inchiesta

(Di sabato 19 ottobre 2024) «Non è un lavoro che richiede particolari abilità, niente di trascendente. Basta essere normodotati: se non ha un anno di esperienza possiamo chiudere un occhio». Al telefono Luigi mi spiega che è un supermercato modesto, non è un grande magazzino. «Ci saranno delle ragazze che le daranno le istruzioni». Periodo di prova pari a 18 giorni lavorativi effettivi, si lavora dalle 21 a mezzanotte e mezza, da lunedì a sabato compresi. 8,50 euro all’ora, 9 con lo scattodelle 22. Appena qualche minuto prima avevo caricato il cv su Indeed. Cercasi scaffalista– lavoro part time. Un’ora dopo gli scrivo: accetto il lavoro, da lunedì comincio. (Lettera43).Cosa sono leNegli ultimi 10 anni, in Emilia-sono “bastate” una manciata di morti sul lavoro e alcune inchieste per far parlare di