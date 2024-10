LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: reazione rabbiosa del n.1, si va al terzo (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Punto meraviglioso. Palla corta di Alcaraz, contro-smorzata di Sinner, poi lo spagnolo gioca una volée decisiva. Inizia il terzo set con Sinner in battuta. E’ stato un secondo set davvero molto strano. Sinner era andato avanti di un break, prima di sprecare 4 palle del doppio-break. Subito dopo ha subito l’aggancio sul 3-3, salvo infilare successivamente ben tre game consecutivi. 6-3 In rete il rovescio di Alcaraz, si va al terzo! 15-40 Sinner spinge ancora con il diritto incrociato, in rete il recupero di diritto dello spagnolo. Adesso bisogna cogliere questa occasione! 15-30 Ottima volée di rovescio di Sinner, la migliore della sua partita. 15-15 Accelera ancora di diritto l’italiano, palla lunga per centimetri. 0-15 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con il diritto lungolinea. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: reazione rabbiosa del n.1, si va al terzo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Punto meraviglioso. Palla corta di, contro-smorzata di, poi lo spagnolo gioca una volée decisiva. Inizia ilset conin battuta. E’ stato un secondo set davvero molto strano.era andato avanti di un break, prima di sprecare 4 palle del doppio-break. Subito dopo ha subito l’aggancio sul 3-3, salvo infilare successivamente ben tre game consecutivi. 6-3 In rete il rovescio di, si va al! 15-40spinge ancora con il diritto incrociato, in rete il recupero di diritto dello spagnolo. Adesso bisogna cogliere questa occasione! 15-30 Ottima volée di rovescio di, la migliore della sua partita. 15-15 Accelera ancora di diritto l’italiano, palla lunga per centimetri. 0-15 Risposta profonda di, che poi va a segno con il diritto lungolinea.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo annulla 4 palle del doppio break - 1 e il n. 15-0 Larga la risposta di diritto dello spagnolo. 15-0 Alcaraz viene avanti, gioca una complicatissima ‘veronica’, poi Sinner mette in rete un passante di rovescio lungolinea per lui agevole. 3-1 SUPERBO SINNER! Alcaraz forza la seconda, ma l’italiano gli rimanda di là una folgorante risposta vincente con il diritto incrociato. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 3-3 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In questa stagione, infatti, hanno incrociato le racchette nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e del Roland Garros e recentemente nella finale dell’ATP 500 di Pechino e ha prevalso in tutte e tre le circostanze l’allievo di Juan Carlos Ferrero. 45 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della finale tra Sinner e Alcaraz! The post LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 2-1 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro piazza il break nel secondo set - 4-4 Scambio lungo, lungo il diritto di Sinner. La tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz andrà in scena nel secondo match dalle ore 18. A-40 Battuta esterna vincente di Alcaraz. 1-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. Quando Sinner gioca contro Djokovic e Medvedev, si vede che la partita dipende da lui. (Oasport.it)