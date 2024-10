LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, 3-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: equilibrio totale nel terzo set (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Esce di pochissimo il rovescio incrociato di Sinner che sarebbe stato vincente. 15-15 Viene ancora a rete lo spagnolo, Sinner lo infila con un pallonetto in corsa. Gli applausi stavolta arrivano da Alcaraz. 15-0 Serve&volley di Alcaraz, passante di rovescio di Sinner e volée di diritto vincente dello spagnolo. 3-2 Ace al centro dell’italiano. 40-15 Rovescio lungolinea e diritto lungolinea di Sinner. Impossibile giocare meglio di così questo punto. 30-15 Incisivo diritto incrociato di Sinner in uscita dal servizio, largo il recupero dello spagnolo. 15-15 Regalone di Alcaraz, che sparacchia fuori un diritto lungolinea. Seconda di servizio. 0-15 Primo doppio fallo della partita per Sinner. 2-2 E altro servizio vincente dello spagnolo. 40-30 Battuta vincente esterna. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 6-3, 3-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: equilibrio totale nel terzo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Esce di pochissimo il rovescio incrociato diche sarebbe stato vincente. 15-15 Viene ancora a rete lo spagnolo,lo infila con un pallonetto in corsa. Gli applausi stavolta arrivano da. 15-0 Serve&volley di, passante di rovescio die volée di diritto vincente dello spagnolo. 3-2 Ace al centro dell’italiano. 40-15 Rovescio lungolinea e diritto lungolinea di. Impossibile giocare meglio di così questo punto. 30-15 Incisivo diritto incrociato diin uscita dal servizio, largo il recupero dello spagnolo. 15-15 Regalone di, che sparacchia fuori un diritto lungolinea. Seconda di servizio. 0-15 Primo doppio fallo della partita per. 2-2 E altro servizio vincente dello spagnolo. 40-30 Battuta vincente esterna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - 1-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : battaglia totale nel terzo set - 2. 0-15 Sinner tiene bene da fondo, Alcaraz forza e mette in corridoio il diritto lungolinea. 3-1 Sinner ottiene un punto diretto con una seconda perfetta con traiettoria esterna. 0-15 Niente, adesso Alcaraz è su una nuvola. 40-30 Altra sassata di rovescio dello spagnolo, largo il passante di rovescio lungolinea di Sinner. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : reazione rabbiosa del n.1 - si va al terzo - Buon divertimento! . BREAK! Altra seconda di servizio. Sui punti importanti fa sempre la differenza. 40-15 Battuta a 213 km/h, in rete la risposta di rovescio di Sinner. A-40 Regalo di Alcaraz, che mette largo il rovescio ad uscire da metĂ campo. 0-15 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con il diritto lungolinea. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 6-3 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Sinner, dunque, ha tutta la voglia di interrompere la striscia, così anche da lanciare un chiaro messaggio in vista degli importanti impegni conclusivi di quest’annata. 30 italiane, al termine della finale 3°/4° posto tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal. Sportface. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire ... (Sportface.it)