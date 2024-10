LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva il break per il n.1 con delle risposte sontuose (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 4-2 Alcaraz a rete gioca una volée di rovescio non risolutiva, ma il passante di rovescio lungolinea in corsa di Sinner finisce lungo. 40-15 Battuta a 213 km/h, in rete la risposta di rovescio di Sinner. 30-15 Lungo il rovescio in corsa dell’italiano. 15-15 In rete stavolta il diritto dello spagnolo. 15-0 Altra grande risposta di Sinner, ma Alcaraz va a segno con un fotovoltaico diritto lungolinea. Questa è chiaramente la superficie prediletta di Sinner, e si vede. Sta asfissiando lo spagnolo con la velocità e profondità dei colpi, non dandogli il tempo di mettere in atto il suo tennis aggressivo fatto di variazioni, accelerazioni e discese a rete. 4-1 Servizio esterno e schiaffo al volo, fuori il recupero disperato di Alcaraz. 40-30 Stavolta l’italiano perde il punto sulla diagonale di rovescio. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva il break per il n.1 con delle risposte sontuose Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 4-2a rete gioca una volée di rovescio non risolutiva, ma il passante di rovescio lungolinea in corsa difinisce lungo. 40-15 Battuta a 213 km/h, in rete la risposta di rovescio di. 30-15 Lungo il rovescio in corsa dell’italiano. 15-15 In rete stavolta il diritto dello spagnolo. 15-0 Altra grande risposta di, mava a segno con un fotovoltaico diritto lungolinea. Questa è chiaramente la superficie prediletta di, e si vede. Sta asfissiando lo spagnolo con la velocità e profondità dei colpi, non dandogli il tempo di mettere in atto il suo tennis aggressivo fatto di variazioni, accelerazioni e discese a rete. 4-1 Servizio esterno e schiaffo al volo, fuori il recupero disperato di. 40-30 Stavolta l’italiano perde il punto sulla diagonale di rovescio.

