Ilrestodelcarlino.it - Linea green. Anello filoviario per sei chilometri

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’autentica rivoluzione della viabilità, grazie al Pums, verrà assicurata dal nuovo(chiuso) finanziato per 6.5 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti e cofinanziato per 700mila euro dal Comune. Complessivamente sono seidi percorso: quattro su filo e due a marcia elettrica. La novità è nell’introduzione della tecnologia bimodale, grazie all’inserimento di mezzi di nuova generazione con un’alta capacità di marcia autonoma con batterie ricaricabili per coprire lunghi tragitti (filobus full eletric). Dopo le osservazioni ministeriali, lasarà riqualificata solo nei tratti che hanno già ricevuto il nulla osta per il trasporto, mentre per i duein cui laera stata precedentemente dismessa sarà utilizzata la batteria.