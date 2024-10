Anteprima24.it - L’autunno e le sue insidie: il gruppo “Radici” di Bracigliano fa appello per tenere alta la guardia sul rischio idogeologico

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’inizio della stagione autunnale, complice un evidente quanto irreversibile cambiamento climatico dovuto per lo più dall’intervento dell’uomo, risultano essere sempre più frequenti violenti ed improvvisi temporali che si abbattono in diverse zone del nostro Paese, dal Nord al Sud Italia, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica.