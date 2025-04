I nuovi Maestri artigiani Tutta la forza di chi resiste Un premio all’impegno

Maestri artigiani, ieri mattina in Camera di Commercio. Una giornata di festa dedicata all’orgoglio artigiano, in cui si è fatto il punto sulle prospettive del settore e sono stati premiati 14 imprenditori – giovani, giovanissimi e meno giovani – e due funzionarie di Cna e Confartigianato. Ecco tutti i premi. La nomina di Maestre artigiane onorarie è stata conferita ad Alessandra Canella, funzionaria responsabile Confartigianato e Rita Tosi, funzionaria responsabile Cna. Ilrestodelcarlino.it - I nuovi Maestri artigiani. Tutta la forza di chi resiste. Un premio all’impegno Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sostenere l’artigianato e la piccola impresa, che oggi rischiano di subire i contraccolpi, anche a livello locale, delle guerre commerciali che si stanno scatenando a livello globale. Accompagnare le piccole imprese nell’utilizzare e dominare l’intelligenza artificiale, sempre più presente nella vita quotidiana di tutti noi, perché sia un’opportunità e non una minaccia. Sono questi gli appelli usciti dalla prima cerimonia annuale dell’Accademia dei, ieri mattina in Camera di Commercio. Una giornata di festa dedicata all’orgoglio artigiano, in cui si è fatto il punto sulle prospettive del settore e sono stati premiati 14 imprenditori – giovani, giovanissimi e meno giovani – e due funzionarie di Cna e Confartigianato. Ecco tutti i premi. La nomina di Maestre artigiane onorarie è stata conferita ad Alessandra Canella, funzionaria responsabile Confartigianato e Rita Tosi, funzionaria responsabile Cna.

