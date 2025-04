Gqitalia.it - La guida di GQ al perfetto abito da sposo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'daè una categoria dimolto specifica, all'interno della quale vigono una serie di regole (pressoché) intoccabili: evitare lo smoking o le giacche doppiopetto, per esempio, ma anche quella di non indossare il nero. Se, però, guardiamo a questo tema con un approccio un po' più fashion – ma anche più contemporaneo – si è effettivamente liberi di fare le proprie scelte in base al proprio stile e a quello della cerimonia, oltre che, ovviamente, al periodo nel quale verrà celebrata. Quindi, perché non vestire di bianco puntando su capi diversi da quelli canonici, o magari ribellarsi al “no al tuxedo” indossandone uno colorato e dal taglio moderno? O ancora, perché non abbracciare uno stile che pur non essendo espressamente “da matrimonio” rispecchi però perfettamente la propria personalità?in bianco e oversizeNessuno vi vieta di scegliere un completo tre pezzi, classico e intramontabile (magari meglio non in damascato effetto Castello delle cerimonie, ma se vi piace così, non saremo noi a impedirvelo).