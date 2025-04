Sono rimasto senza soldi Nel futuro vedo solo buio

Sono vigliacco." Ilgiornale.it - "Sono rimasto senza soldi. Nel futuro vedo solo buio" Leggi su Ilgiornale.it L'attore Leopoldo Mastelloni: "Sento una grande indifferenza intorno a me. Penso al suicidio, mavigliacco."

Potrebbe interessarti anche:

“Dopo la morte di Fabrizio Frizzi sono rimasto fermo un anno. Ero depresso e non facevo niente” : così l’ex campione de “L’Eredità” Andrea Saccone

La svolta arriva quando la sua famiglia decide di mandarlo a lavorare nei campi. Con la morte di Fabrizio, la vita normale a casa mia non sono riuscito a riprenderla, venivo chiamato per ricordare Fabrizio”.

F1 - Yuki Tsunoda : “Deluso per il risultato - sono rimasto bloccato nel traffico. Ho sensazioni contrastanti”

Almeno so di aver fatto il massimo e questi 53 giri mi hanno dato modo di conoscere meglio la vettura“, dice l’ex portacolori della Racing Bulls. La fiducia con la macchina sta crescendo, è completamente diversa rispetto a venerdì e per questo sono positivo, ma comunque deluso perché era comunque la mia gara di casa.

Thiago Motta torna a parlare della Juventus : “Non è stato un fallimento - ma sicuramente sono rimasto deluso”

. Thiago Motta è tornato ad affrontare quanto sia successo nei 7 mesi alla Juventus. alcune scelte al rapporto con dirigenza e spogliatoio, passando.

Ne parlano su altre fonti Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi: «Ho una pensione da 1200 euro, non ce la faccio. "Sono rimasto senza soldi. Nel futuro vedo solo buio". ''Sono senza benzina e senza soldi, aiutatemi'', la truffa scoperta da un cittadino e dagli agenti: con sé aveva 750 euro e non era nemmeno in 'riserva'. Paolo Guzzanti senza più soldi: le tasche sono vuote. L'appello agli amici: "Rimasto con 14 euro, aiutatemi". Agnosine, chiede soldi per fare benzina ma è una truffa: denunciato. "Sono senza benzina e soldi", la truffa ai danni degli automobilisti: scatta la denuncia.

Secondo ilgiornale.it: "Sono rimasto senza soldi. Nel futuro vedo solo buio" - L'attore Leopoldo Mastelloni: "Sento una grande indifferenza intorno a me. Penso al suicidio, ma sono vigliacco..." ...

Lo riporta primabrescia.it: "Sono senza benzina e soldi", la truffa ai danni degli automobilisti: scatta la denuncia - La truffa: "Sono senza benzina e soldi" La truffa ai danni di ... Sabato 5 aprile 2025 un uomo fermava le auto che transitavano fingendo di essere rimasto senza benzina e senza soldi, in un'occasione, ...

Scrive giornaledibrescia.it: Dice di essere senza soldi e benzina, ma non è vero: denunciato per truffa - È stato denunciato per truffa. È successo ieri. I fatti sono accaduti ad Agnosine: l’uomo fermava le auto che transitavano sulla pubblica via fingendo di essere rimasto senza benzina e senza soldi. In ...