Una nuova barriera anti rifiuti sul fiume Aniene

Questa mattina è stata inaugurata una nuova barriera sul fiume Aniene per la raccolta del materiale galleggiante, alla presenza dell'Assessore regionale Fabrizio Ghera. Un intervento che mira a contrastare l'inquinamento fluviale e, di conseguenza, quello marino.

Le dichiarazioni di Piergiorgio Benvenuti

"Esprimiamo il massimo apprezzamento per le opere di riqualificazione messe in campo dalla Regione Lazio nella golena del Tevere e dei suoi affluenti", afferma Piergiorgio Benvenuti, presidente di Ecoitaliasolidale. "Eliminare insediamenti abusivi, riqualificare le aree e realizzare infrastrutture come queste barriere rappresenta un passo fondamentale verso una vera tutela ambientale."

Benvenuti sottolinea l'impegno costante di Ecoitaliasolidale per la riqualificazione del Tevere e dell'Aniene, e l'importanza della proposta di creare un Parco del Tevere.

