Ventiseiesima giornata Basket Serie A 2024 2025 | il punto

Ventiseiesima giornata Basket Serie A 2024/2025 conferma il primato di Trapani che batte Treviso(95-82). Resta in scia Trento grazie al successo su Cremona(89-86). Si rialza Milano, che stende facilmente Pistoia(95-80), molto vicina alla retrocessione. Cade, invece, Trieste per mano di Venezia, (103-71), mentre Sassari infila la quinta vittoria su Tortona(87-82). Negli anticipi colpi esterni in chiave salvezza per Varese a Napoli(87-97) e Reggio Emilia a Scafati(69-84).

I RISULTATI:
SCAFATI-VARESE 87-97
SCAFATI-REGGIANA 69-84
MILANO-PISTOIA 95-80
VENEZIA-TRIESTE 103-71
TRAPANI-TREVISO 95-82
SASSARI-DERTHONA 87-82

