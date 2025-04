Baby gang gli esperti a convegno | In aumento i processi ai minori

Sempre più spesso la giustizia si avvicina al mondo dei giovani; non solo quella "punitiva" per i troppi episodi che vedono coinvolti minori o poco più ; ma anche la giustizia costruttiva, formativa. Una parte importante la stanno facendo gli addetti ai lavori con incontri nelle scuole proprio per parlare di legalità e rispetto. Un esempio è l'iniziativa dell'Osservatorio progetto scuole UCPI della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perrroux che si è tenuta s presso l'aula magna del liceo classico Muratori San Carlo. Una tavola rotonda dal titolo "Processo minorile: educare alla giustizia", alla quale hanno partecipato penalisti, gli stessi studenti e specialisti del mondo giovanile. Una realtà sempre più multietnica quella delle scuole modenesi dove il pregiudizio nei confronti di altre culture, costumi e religioni ha ancora un peso.

"Giustizia - più tutele per i minori"

"L’ascolto del minore, infatti, è un momento delicato e fondamentale nei procedimenti di famiglia – chiarisce Federica Ronchetti, direttrice della Psicologia Clinica dell’Ausl – e l’affiancamento di personale sanitario qualificato migliora il contesto relazionale".

Giustizia - anche il tribunale dei minori di Roma solleva la questione di costituzionalità sul «decreto Caivano» di Meloni

Lo scorso anno era stato il gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale per i minorenni di Trento e pure il gup (giudice per l’udienza preliminare) del tribunale di Bari a rivolgersi alla Corte.

