Al cinema in settimana: arriva "Atalanta – Una vita da dea"

al: unada dea”. Il film, diretto da Beppe Manzi, approda nelle sale lunedì 14 aprile e racconta lapiù epica e decisiva della Dea: la battaglia per la Coppa Italia contro la Juve e l’imprevedibile sfida contro i “giganti” del Leverkusen nella storica finale di Europa League a Dublino.Da annotare, inoltre, il ritorno sul grande schermo il 14, 15 e 16 aprile di “Blade Runner final cut”, proposto in versione restaurata. Questa edizione, arricchita da scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla release originale, offre agli spettatori l’opportunità di immergersi nuovamente in uno dei film più iconici e influenti di sempre.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Un film Minecraft”, “Operazione vendetta”, “A working man”, “Eden” e “Death Of A Unicorn”.