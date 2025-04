Lapresse.it - Dazi, azzeramento e libero scambio: Meloni prepara incontri con Trump e Vance

Una missione per rafforzare i rapporti bilaterali, certo, ma soprattutto per provare a mettere finalmente in atto quella strategia da ‘pontiera’ che ha contraddistinto il suo posizionamento dal ritorno di Donaldalla Casa Bianca. Giorgiaè pronta a volare a Washington per un viaggio finalizzato anche a spingere l’amministrazione americana ad intraprendere la strada dell’dei. L’obiettivo, come rimarca il vicepremier Antonio Tajani impegnato ad Osaka per l’Expo 2025, è quindi quello di “creare un grande mercato euro-americano di”. La presidente del Consiglio ne parlerà giovedì nello Studio Ovale con ‘The Donald’, e 24 ore dopo, appena rientrata in Italia, ne discuterà a palazzo Chigi col vice del tycoon, JD. Insomma, una due giorni decisiva e delicatissima per la leader di FdI che non vuole “giocare una partita italiana”, ribadisce il ministro degli Esteri, ma che punta comunque a sfruttare al massimo il ‘time out’ deciso dacon la sospensione di 90 giorni alle tariffe.