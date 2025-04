Marathon Alpha Playtest | Come Partecipare e Quando giocare

Marathon, il nuovo sparatutto a squadre con meccaniche di estrazione ambientato in un universo sci-fi. In vista del lancio ufficiale fissato per il 23 settembre 2025, è stato annunciato un Alpha Playtest chiuso, che offrirà a una selezione di utenti la possibilità di provare il gioco in anteprima. Di seguito scoprirai Come iscriversi, quali sono i requisiti e Quando si svolge il test.Come Partecipare al Marathon Alpha PlaytestIl test Alpha sarà a numero chiuso e destinato solo a residenti in Nord America che abbiano almeno 18 anni. Bungie ha precisato che si tratterà di un Playtest tecnico limitato, volto a raccogliere back e testare le capacità infrastrutturali. Nonostante ciò, verranno organizzati test pubblici più ampi in futuro.

Le squadre sono composte da massimo tre giocatori, ma ogni area può ospitare fino a 18 partecipanti contemporaneamente. Marathon è ambientato su Tau Ceti IV, un’ex-colonia devastata e misteriosa, in cui si aggira una gigantesca nave fantasma e dove le tracce di 30.

