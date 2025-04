Morto lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa

scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura, è Morto all'età di 89 anni. Lo ha annunciato il figlio. "E' con profondo dolore che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia", si legge in una lettera firmata dai figli Alvaro, Gonzalo e Morgana, pubblicata sul profilo X di Alvaro. "La sua scomparsa rattrista parenti, amici e i suoi lettori di tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un'opera che sopravvivrà". Romanziere e saggista, vincitore di innumerevoli premi, Llosa ha ricevuto il premio Nobel nel 2010. Tra i suoi romanzi più celebri 'La città e i cani' (1963), 'La Casa Verde' (1966) e 'La festa del caprone' (2000).

È morto Mario Vargas Llosa - fu premio Nobel per la Letteratura

Il romanziere peruviano aveva da poco compiuto 89 anni, la notizia della morte è stata data dal figlio.

Lima - è morto Mario Vargas Llosa

Nato in Perù nel 1936, è autore di romanzi, saggi, opere teatrali. 3. Tra i suoi romanzi più famosi La città e i cani (1963), La Casa Verde (1966). Ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, con questa motivazione: "per la sua cartografia delle strutture del potere e le sue immagini taglienti della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

