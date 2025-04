Ilgiorno.it - Il robot che parla d’amore: "Ragazzi, create il futuro"

L’arte affascina con l’estetica, la scienza educa con le sue scoperte. Insieme, la chiave per afferrare il vero potere della bellezza. Così nasce “Extraceleste”. Un- Angelus - che annuncia agli umani la necessità dell’amore, ospitato alla Statale di Milano in occasione della Design Week. L’opera, presentata al Cenacolo Artom, fusione di arte, design, tecnologia, scienza, è stata ideata dall’artista, architetto e maestro della luce Marco Nereo Rotelli, in collaborazione con Riccardo Valentini, lo scienziato e Premio Nobel per la Pace (il premio nel 2007 andò all’Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di cui Valentini fa parte), che per l’occasione si racconta. “Remember Love” annuncia il. Siamo ancora capaci oggigiorno di amare? "La parola “amore” sembra banale ma è un concetto profondo.